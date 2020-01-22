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Врачи озвучили диагноз прилетевшего в Петербург пассажира

20:05
  • среда
  • 22 января 2020

Готовы результаты анализа

Медики не подтвердили коронавирус 2019-nCoV у прилетевшего из Шанхая в Санкт-Петербург гражданина Китая.
Опасен и смертелен. Что известно о новом коронавирусе из Китая

"Анализы готовы, у него обычная ОРВИ", - сказала ТАСС представитель городского комитета по здравоохранению.

Анализы россиянина, которого также госпитализировали из "Пулково". Его результаты будут готовы завтра утром, передает telegram-канал "Подъем".

Ранее стало известно о госпитализации с подозрением на коронавирус двух пассажиров - россиянина и гражданина КНР - в международном аэропорту "Пулково". 

В конце декабря власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Впоследствии стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, он способен передаваться от человека к человеку. По последним данным, от вируса уже умерли 17 человек

В "Пулково" экстренно госпитализировали пассажира из Китая

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