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Звезда "Москва слезам не верит" потеряла единственного сына

20:32
  • среда
  • 22 января 2020

Мужчина умер внезапно

В Москве внезапно скончался заслуженный артист Данила Петров, единственный сын народной артистки Раисы Рязановой.

Актера не стало в ночь на среду, 22 января, сообщили в театре "Содружество актеров Таганки", где он играл. Петрову был всего 51 год. Причина смерти – оторвавшийся тромб, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Пережить сына — это страшно", — написала актриса Елена Скороходова, выразив соболезнования матери покойного.

Петров всю жизнь был связан с театром и кино. Он дебютировал в три года, окончил Школу-студию МХАТ, играл в театре "МодернЪ", затем перешел в "Содружество актеров Таганки".

Раиса Рязанова известна российскому зрителю по фильмам "Москва слезам не верит", "Белый Бим Черное ухо", "Барышня-крестьянка" и другим картинам.  

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