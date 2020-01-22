Макрон поругался с израильскими полицейскими на пороге храма (видео)

Президент выгнал их на улицу

Французский президент Эммануэль Макрон поругался с израильскими полицейскими во время посещения церкви Святой Анны.

Ему не понравилось, что полиция решила зайти вместе с ним в базилику, которая находится под французской юрисдикцией.

"Все знают правила, мне не нравится, что делаете передо мной. Пожалуйста, выйдите на улицу. Мы живем в прекрасном мире, вы делаете отличную работу в городе, я ценю. Пожалуйста, уважайте правила, которые существуют веками. Они изменятся из-за меня. Пожалуйста, все уважайте правила", - заявил Макрон на повышенных тонах.

Похожий инцидент произошел в 1996 году во время визита в Иерусалим занимавшего на тот момент пост президента Франции Жака Ширака. Тогда политик вступил в перепалку с полицейскими у Храма Гроба Господня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"