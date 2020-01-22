Зеленский честно ответил на вопрос об обмене пленными

Киев ведет переговоры по двум направлениям
Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами на форуме в Давосе, рассказал, что Киев готовится провести новый обмен пленными.
Он не назвал точную дату, однако подчеркнул, что украинская сторона "честно этого хочет". "Хотим, честно. Как-нибудь договоримся", - заверил Зеленский.
По его словам, Киев ведет переговоры по двум направлениям. "У нас два трека: мы говорим в "нормандском формате", говорить будем с российской делегацией", - сообщил президент Украины.
Ранее стало известно, что Зеленский запросил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Иерусалиме.
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