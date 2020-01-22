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Засохшие цветы и соска: сестра показала нетронутую спальню Жанны Фриске

22:02
  • среда
  • 22 января 2020

Родственники лишь изредка проводят уборку в квартире

Наталья Фриске провела экскурсию по квартире своей покойной сестры Жанны. Родственники ничего не трогали и не меняли, лишь изредка проводят в ней уборку для поддержки чистоты.
Семья Фриске рассчиталась с многомиллионными долгами

Все вещи лежат на тех местах, куда положила их Жанна при жизни: в вазе до сих пор стоят засохшие цветы, на туалетном столике - начатые духи, в кухонных ящиках лежат крупы, чай и кофе, а в кофейной чашке - соска Платона.

Видно, что в свое время певица трепетно относилась к своей квартире и обставила ее с любовью – чего стоит огромное панно во всю стену с замком принцессы у изголовья кровати.

"Мы ничего не трогаем. Только иногда протираем пыль, включаем увлажнитель воздуха. <…> Вот это Жаннина комната. Она у нее была прям девичьей-девичьей <…> Любила вазы, вот, видите, у нее тут лаванда стоит. Мы не трогаем", - рассказала Наталья.

Сестра продемонстрировала внушительную коллекцию сумок и туфель Жанны, некоторые из которых она заносила в буквальном смысле слова "до дыр", а также многочисленные награды, полученные на престижных музыкальных премиях.

Ранее в СМИ ходила информация, что родственники Жанны Фриске могут продать ее двухкомнатную квартиру на Красной Пресне (предположительно, в ней Наталья провела экскурсию – прим. ред.) чтобы погасить долг перед благотворительной организацией "Русфонд". Однако в августе 2019 года стало известно, что семье Фриске удалось рассчитаться с организацией.

Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2015 года. У нее остался сын, которого воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев. Платону уже шесть лет.

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