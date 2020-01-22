Губернатор Ставрополья попал в ДТП

Владимир Владимиров не пострадал

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров попал в ДТП в Ставрополе.

"Возвращался в Ставрополь, попал в аварию. Слава Богу, все живы. Никто серьезно не пострадал. Мой водитель вывихнул руку. Сотрудники ГИБДД на месте уже отрабатывают. Будьте аккуратны за рулём", - написал он в Instagram. Он не стал публиковать в соцсети фото и видео с места аварии.

В пресс-службе губернатора "Интерфаксу" сообщили, что "Владимиров не пострадал".

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