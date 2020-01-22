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ВАДА приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

22:22
  • среда
  • 22 января 2020

Решение вступает в силу немедленно

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) временно приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории.

Как говорится в сообщении пресс-службы ВАДА, лаборатории запрещено выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови.

Решение вступает в силу немедленно и будет действовать до окончания дисциплинарного разбирательства, проводимого независимым дисциплинарным комитетом.

В декабре прошлого года ВАДА запретило российским спортсменам выступать под национальным флагом, а России проводить крупные международные соревнования на четыре года.  Санкции были введены за "манипуляции" с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Видео: в ОКР обещают сделать все для выступления россиян под флагом страны

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