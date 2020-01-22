Зеленский пошутил о будущем Украины

Президент выступил с речью в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский в среду выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В частности, он пообещал, что его страна станет лидером в Центральной и Восточной Европе, предложив всем "стать инвестором успешной Украины".

Политик уверен, что будущее Украины плотно связано с Европейским союзом. "Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен сделать Европейский союз для Украины? Просто взять Украину в Европейский союз", - сказал он.

Зеленский отметил, что пока неизвестно, когда Украина будет в ЕС и какой у нее будет статус в организации, однако он полагает, что именно сейчас для этого настал удобный момент.

"Когда одна страна сделала exit (Великобритания), может, пришло время сделать enter?" – пошутил президент о будущем Украины.

Ранее Зеленский рассказал о подготовке нового обмена пленными с Донбассом.

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