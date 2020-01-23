Синоптики объявили жёлтый уровень опасности в Москве

В Москве 23 января местами пройдет небольшой снег

Сразу несколько российских регионов оказались во власти непогоды. Метёт в Мурманской области. Там остановлено движение транспорта по нескольким трассам. Видимость на дорогах нулевая. Для водителей оборудованы пункты обогрева.

Циклон принес не только осадки, но и сильный ветер, порывы которого местами достигают 25 метров в секунду. Закрыт аэропорт Мурманска. В области действует штормовое предупреждение, передает "ТВ Центр".

Первая в этом году метель накануне накрыла Москву. Снег будет идти и в четверг, пишут "Известия". Утром на улицы вышла уборочная техника. Температура воздуха опустилась до минусовых значений. Из-за гололёда в столичном регионе объявлен жёлтый уровень опасности.

Режим повышенной готовности введён на Алтае. Там ожидается буран и сильный ветер. Из Барнаула направлены три группы МЧС, которые обеспечат безопасность на участках, где во время непогоды высок риск происшествий. Дорожники уже перекрыли три региональных трассы.

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