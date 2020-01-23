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Стрельба произошла в центре Сиэтла (видео)

09:08
  • четверг
  • 23 января 2020

Один человек погиб

В США в центре Сиэтла неизвестный открыл стрельбу по прохожим - один человек убит, пять получили ранения. Как сообщили в полиции, подозреваемому удалось скрыться, его сейчас ищут, пишут "Известия".

На месте работают врачи и сотрудники правоохранительных органов. Среди пострадавших - женщина и ребенок, они в тяжелом состоянии. Это уже третий случай стрельбы в центре крупнейшего американского города на этой неделе. Два дня назад в результате конфликта от огнестрельного ранения погиб мужчина, а в среду при задержании нарушителя полицейский открыл огонь из табельного оружия.

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