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Врач назвал ожирение "заразным" заболеванием

08:30
  • четверг
  • 23 января 2020

Речь идет о факторе подражания

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург заявил, что ожирение может быть "заразным". По его словам, все дело в "подражательном поведении", которое свойственно некоторым людям. 
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"Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению. Чем человек менее по-взрослому организован, тем он скорее склонен подражать своему окружению", - сказал Гинзбург в эфире радио Sputnik

В пример он привел человека, который во время застолья видит, что его друзья или родные много едят. У него тоже возникает желание съесть побольше "за компанию". 

Другой пример - это мужчина, который полнеет, живя бок о бок с беременной женщиной. Для будущей мамы естественно набирать вес, отметил врач, но лишние килограммы почему-то появляются и у ее спутника. "Это происходит из-за того, что мужчина ограничивает свою активность, больше времени проводит дома, больше ест со вкусом и удовольствием", - объяснил Михаил Гинзбург. 

Отметим, что "подражательное поведение" - это довольно оригинальное объяснение ожирения. Но зачастую люди полнеют все же из-за малоподвижного образа жизни и неправильного питания. По данным Роспотребнадзора, сегодня свыше 50% россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения.  

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