Врач назвал ожирение "заразным" заболеванием

Речь идет о факторе подражания

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург заявил, что ожирение может быть "заразным". По его словам, все дело в "подражательном поведении", которое свойственно некоторым людям.

"Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению. Чем человек менее по-взрослому организован, тем он скорее склонен подражать своему окружению", - сказал Гинзбург в эфире радио Sputnik.

В пример он привел человека, который во время застолья видит, что его друзья или родные много едят. У него тоже возникает желание съесть побольше "за компанию".

Другой пример - это мужчина, который полнеет, живя бок о бок с беременной женщиной. Для будущей мамы естественно набирать вес, отметил врач, но лишние килограммы почему-то появляются и у ее спутника. "Это происходит из-за того, что мужчина ограничивает свою активность, больше времени проводит дома, больше ест со вкусом и удовольствием", - объяснил Михаил Гинзбург.

Отметим, что "подражательное поведение" - это довольно оригинальное объяснение ожирения. Но зачастую люди полнеют все же из-за малоподвижного образа жизни и неправильного питания. По данным Роспотребнадзора, сегодня свыше 50% россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"