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Стоит ли ждать от нового правительства масштабных реформ

09:14
  • четверг
  • 23 января 2020

Новый состав кабинета министров обсудили в программе "События. 25-й час"

Почему перемены коснулись в основном руководителей социального блока? На решении каких задач сосредоточится правительство Михаила Мишустина? И стоит ли ожидать от нового кабмина масштабных реформ?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил политолог Дмитрий Орлов.

"Те претензии, которые были высказаны президентом, привели к тем заменам министров, которые мы наблюдаем. Вообще правительство – это правительство проектного роста", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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