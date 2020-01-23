Стоит ли ждать от нового правительства масштабных реформ

Новый состав кабинета министров обсудили в программе "События. 25-й час"

Почему перемены коснулись в основном руководителей социального блока? На решении каких задач сосредоточится правительство Михаила Мишустина? И стоит ли ожидать от нового кабмина масштабных реформ?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил политолог Дмитрий Орлов.

"Те претензии, которые были высказаны президентом, привели к тем заменам министров, которые мы наблюдаем. Вообще правительство – это правительство проектного роста", - отметил он.

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