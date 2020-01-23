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В Сбербанке рассказали о "силе" фейков

08:44
  • четверг
  • 23 января 2020

Клиенты Сбербанка из-за фейка за пару часов в 2014 году сняли в банкоматах 250 млрд рублей

Фейк стоимостью 250 миллиардов. Представитель Сбербанка рассказал, как за несколько часов клиенты сняли через банкоматы все наличные.

Фейковые новости – не просто сплетни. Иногда они появляются с определенной целью. Например, вызвать перебои в работе банковских систем, сообщает "ТВ Центр".

Вспомним 2014-й. Тогда Соединенные Штаты пригрозили России отключить наши банки от платежных систем VISA и MasterCard. Но панические вбросы продолжались и позднее, да практически каждый год.

На дворе 2020-й. Катастрофы не случилось. Пластиковые карты работают. Санкциями нам все так же грозят. Не доверяйте фейкам.

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