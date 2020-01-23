Мишустин нашел работу бывшим министрам

Максим Топилин возглавил ПФР

Российский премьер Михаил Мишустин продолжил кадровые перестановки. Как стало известно поздно вечером 22 января, Максим Топилин назначен на должность председателя Пенсионного фонда России. Топилин возглавлял в прежнем составе правительства министерство труда и социальной защиты. В свою очередь, Антон Дроздов, ранее занимавший пост главы ПФР, назначен заместителем министра финансов.

Рокировка и в стане ответственных за здоровье россиян. Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова назначена руководителем Федерального медико-биологического агентства. А руководивший этим ведомством Владимир Уйба переместился в кресло заместителя министра здравоохранения. Дмитрий Пархоменко, ранее занимавший должность замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), теперь временно исполняет обязанности главы этого ведомства.

Назначен еще один заместитель министра финансов. Это Алексей Сазанов, до последнего времени возглавлявший департамент налоговой и таможенной политики Минфина. Первым заместителем министра строительства и ЖКХ стал Ирек Файзуллин – экс-министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. Сохранил должность главы аппарата коллегии ВПК и замглавы аппарата кабмина Игорь Боровков – в статусе временно исполняющего обязанности, передает РИА Новости.

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