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Михалкова расскажет сенсационную правду о своей работе с мужчинами

09:06
  • четверг
  • 23 января 2020

Артистка отдыхает в США

Помощники Юлии Михалковой сообщили, что артистка, которая сейчас находится во Флориде, пишет "сенсационное эссе" о работе и дружбе с мужчинами.
Михалкова после переезда в Москву кардинально сменила имидж

"Десять лет Юлия работала в мужском коллективе - есть что вспомнить! Подробности - пока секрет", - говорится на странице Михалковой в Instagram, которую сейчас ведут ее помощники. По их словах, в последнее время артистка много размышляет о роли мужчин в своей жизни: "Они для нее источник вдохновения, опора, надежда, вера и любовь". 

На фото к последнему посту Михалкова позирует на пляже. Она разулась и присела на качели. Судя по ее выражению лица, артистка наслаждается отдыхом и теплой погодой. В США бывшая звезда "Уральских пельменей" намерена пробыть до февраля.   

- Ути какая! - пишут в комментариях. 

- Вау, как русалка.

- Конечно, есть что вспомнить... и романы были в коллективе...

- Моя куколка. Мой раченок.

- Красотка. 

Недавно Юлия Михалкова переехала из Екатеринбурга в Москву и объявила об уходе из юмористического шоу "Уральские пельмени". По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности. Михалкова приняла участие в съемках детского КВН, а также начала работать над кулинарной передачей.

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