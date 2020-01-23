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"Всадники Апокалипсиса": генсек ООН выступил с мрачным пророчеством

09:04
  • четверг
  • 23 января 2020

Выхода из ситуации Гутерреш не предлагает

Выступление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на Генассамблее организации превратилось в мрачное пророчество. Для описания своего видения сложившейся в мире ситуации генсек использовал термины, позаимствованные из библейского "Откровения" Иоанна.
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По мнению Гутерреша, всадники Апокалипсиса уже в мире. "Я вижу "четырех всадников" среди нас – четыре надвигающиеся угрозы, которые подвергают опасности прогресс XXI века и создают угрозу возможностям XXI века", ‒ заявил генсек ООН.

Высочайшая геостратегическая напряженность – это первый всадник. По словам Гутерреша, постоянные конфликты ведут к людским страданиям, растет ядерная угроза.

Климатический кризис, второй всадник в классификации генсека, угрожает существованию миллионов видов животных и растений, на планете продолжается рост средней температуры.

Третий всадник – глобальное недоверие, считает Гутерреш. А четвертый, по словам генсека ООН – это "темная сторона цифрового мира". Гутерреш сожалеет, что новые технологии используются для распространения ложной информации, разжигания ненависти и других преступлений.

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