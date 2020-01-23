Запад испугался "старых" российских ракет

"Ониксы" - серьезная угроза для кораблей противника

Поступившие на вооружение в России 20 лет назад ракеты "Оникс" представляют серьезную угрозу для кораблей противника. Тот факт, что они немного медленнее современных аналогов, не играет большой роли: главное достоинство – совершенная система наведения, пишет американское издание The National Interest.

"Одной из самых интересных характеристик ракеты "Оникс" является система наведения. Она может предположительно работать в тандеме с другими ракетами, а также может распределять и классифицировать цели в зависимости от их важности, а затем выбирать подходящую схему атаки", — рассуждает автор статьи.

После того, как начальная блокировка цели достигнута, "Оникс" выключает свой радар. Ракета опускается на небольшую высоту - от 5 до 10 метров – на которой ее не могут засечь радары ПВО. Когда же основная цель уничтожена, оставшиеся ракеты атакуют другие корабли. Следует учитывать также тот факт, что "Ониксы" разгоняются до 2,5 Маха – этого вполне достаточно, чтобы представлять угрозу для средств ПВО натовских кораблей.

"Ониксы" автор статьи называет "старым сверхзвуковым оружием". Новое поколение этих ракет еще более смертоносно: дальность полета увеличена с 600 до 800 километров, также на них установлена модернизированная система нацеливания и защиты от радиопомех.

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