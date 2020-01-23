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В Израиле стартует международный форум памяти жертв Холокоста

11:44
  • четверг
  • 23 января 2020

Президент России прибыл в аэропорт Иерусалима

В четверг в Израиле стартует международный форум памяти жертв Холокоста. На нем соберутся главы 50 государств, в аэропорту Иерусалима уже приземлился самолет Владимира Путина.

Российского президента встретил министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац. Важные слова президенту были сказаны сразу у трапа. Кац рассказал, что его мать была одной из узниц Освенцима и её с другими заключёнными освободили солдаты Красной армии, передает "ТВ Центр".

На форуме Владимир Путин выступит в качестве главного иностранного гостя и расскажет о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом. В программе визита, приуроченного к 75-ой годовщине освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим, также встреча с израильским премьером и краткие беседы с главами других государств.

Кроме того, президент примет участие в церемонии открытия в Иерусалиме памятника защитникам и жителям блокадного Ленинграда. А также в Вифлееме проведёт переговоры с лидером Палестины.

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