Госдума рассматривает законопроект о поправках в Конституцию

Звучат предложения по корректировке документа

В Госдуме в четверг рассматривают в первом чтении законопроект о поправках в конституцию. Инициативу еще в понедельник внес в нижнюю палату парламента Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Голосование еще не началось, однако ранее все думские фракции подтвердили, что поддержат президентский проект. При этом в зале уже прозвучали вопросы и предложения по корректировкам документа. В частности, во фракции ЛДПР напомнили, что инициатива серьезно расширяет полномочия парламента - как верхней, так и нижней палаты.

Однако пока речь идет только о праве Госдумы утверждать премьера и федеральных министров. Для более эффективной работы депутатам важно иметь возможность снимать с должности чиновников, не справившихся со своими обязанностями.

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