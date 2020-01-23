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Смерть единственного сына Раисы Рязановой стала трагедией для театра

09:45
  • четверг
  • 23 января 2020

Его называют великим профессионалом

Коллеги оплакивают актера Данилу Перова, который скончался на 52-м году жизни из-за оторвавшегося тромба. Единственного сына народной артистки России Раисы Рязановой не стало 22 января. 
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"Это огромная потеря для нас, Данила Перов был ведущим актером нашего театра, на котором в принципе держался наш коллектив. Это человек - энциклопедия. Вы не представляете, сколько он всего знал", - рассказал Nation News Александр Алешкин, актер театра "Содружество актеров Таганки". 

По его словам, Данила Перов всегда помогал коллегам, в каждой ситуации поступал честно и был "великим профессионалом". "Это огромная трагедия для нашего театра, нашей труппы", - отметил Алешкин. 

На сайте театра "Содружество актеров Таганки" опубликовали сообщение о кончине заслуженного артиста России. "Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы", - говорится в тексте. 

Перов работал в этом театре с 1994 года. Он играл в спектаклях "Обыкновенное чудо", "Бешеные деньги", "Бег" и так далее. Актер снялся в таких фильмах и сериалах, как "Инспектор ГАИ", "Всегда говори "всегда", "Дом для богатых", "След". 

Данила Перов был единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, которая известна по ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Белый Бим Черное ухо", "Барышня-крестьянка". У Перова остался сын, который учится в Институте современного искусства на актерском факультете.

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