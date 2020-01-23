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Новый министр просвещения Сергей Кравцов представлен коллективу

11:53
  • четверг
  • 23 января 2020

Он работал во многих ведомствах

В среду вице-премьер Татьяна Голикова представила нового министра просвещения Сергея Кравцова коллективу ведомства. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Во вторник глава правительства Михаил Мишустин подписал указ о его назначении. С 2013-го года Кравцов занимал должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования.

 

Глава Минпросвещения является доктором педагогических наук, у него 2 высших образования. Михаил Кравцов работал во многих государственных ведомствах, в том числе был директором Федерального центра тестирования, который разрабатывал процедуру ЕГЭ.

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