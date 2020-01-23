Украина захотела заменить Британию в ЕС. Это вызвало недоумение

Заявление Зеленского не нашло поддержки

Выход Великобритании из Европейского союза - удобный момент, чтобы принять Украину в ЕС. Такое заявление сделал Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Однако такой призыв вызвал, скорее, недоумение у мирового сообщества, нежели поддержку. Да и Киеве своего лидера, похоже, не всегда понимают.

Попытки покорить Европу Украина не оставляет, используя при этом любые возможности. Вот и экономический форум в Давосе стал поводом для Владимира Зеленского еще раз напомнить о своем самом главном желании – вступлении в Евросоюз, передает "ТВ Центр".

"За эти годы Украина сделала несколько шагов назад, но не отступила. Мы брали расстояние для разбега и решительного экономического скачка. У нас есть все, чтобы стать успешной страной", - сказал Зеленский.

Пока что, по словам Зеленского, у Украины нет только двух вещей — другого варианта, кроме как быть "успешными", и достаточных инвестиций. По его мнению, этому миру не хватает чуда, а Украина — это именно то место, где случаются чудеса. Впрочем, об украинских чудесах наслышаны и в самой Европе. О том, что в подконтрольной олигархам стране коррупция, упадок в экономике, огромные долги перед МВФ, на улицах гуляют неуправляемые националисты и уже шестой год идет война.

К слову, о войне. Пока в Киеве отмечали всенародный праздник соборности и мифического единства Украины, в Донецке в этот день вспоминали, как пять лет назад в жилой квартал в районе остановки Донецкгормаш летели тонны смертоносного металла. Убитые, раненные. И именно в такой трагический день министр обороны Украины заявляет, что разведение сил противоречит минским соглашениям.

"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и таким, что противоречит самой сути минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле есть много причин, но это основная", - отметил Андрей Загороднюк.

Циничное заявление звучало в тот самый момент, кода президент Украины в Давосе говорил о мирном урегулировании конфликта. Впрочем, все, о чем говорил на форуме Зеленский, словно отзеркаливая, озвучивали в Киеве. Так, пока господин президент рассказывал о своей европейской мечте, вице-премьер вдруг решил, что, возможно, вступать никуда и не стоит.

Все это еще раз говорит о том, что к президентскому мнению на Украине не прислушиваются. Впрочем, уже в завершении форума Владимира Зеленского спросили, собирается ли он встретиться с Владимиром Путиным в Израиле, где в эти дни памяти жертв Холокоста. На этот вопрос украинский президент ответил с неуверенностью.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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