ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стал известен диагноз прилетевших из Китая пассажиров

12:06
  • четверг
  • 23 января 2020

Россия ужесточила контроль для рейсов из Китая

В российских аэропортах ужесточают санитарный контроль в отношении рейсов, прибывающих из Китая. Как сообщается, проверять на новый коронавирус пневмонии будут не только пассажиров, но также багаж и ручную кладь, передает "ТВ Центр".
Опасен и смертелен. Что известно о новом коронавирусе из Китая

На сегодняшний день в России инфицированных не выявлено. По подозрению в заражении вирусом были задержаны четверо прибывших из Китая в Приморье и двое в аэропорту Пулково. Однако заболевание не подтвердилось. Как оказалось, у них ОРВИ, передает "Газета.Ru".

Тем временем в самом Китае число погибших от пневмонии возросло до 17, а в списке заражённых 617 человек. Отказаться от поездок в страну призвал россиян губернатор Амурской области. Ограничения на перевозки вводят Япония и Южная Корея. Город Ухань, где возникла вспышка заболевания, закрыт - жителям 12-миллионного города запрещено выезжать за его пределы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Досмотр самолета на предмет очага инфекционного заболевания
Досмотр самолета на предмет очага инфекционного заболевания
Врачи скорой помощи в аэропорту
Врачи скорой помощи в аэропорту
Вирус в Китае
Вирус в Китае
Тепловизор в аэропорту
Тепловизор в аэропорту
Вирус в Китае
Вирус в Китае
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.