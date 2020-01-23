Стал известен диагноз прилетевших из Китая пассажиров

Россия ужесточила контроль для рейсов из Китая

В российских аэропортах ужесточают санитарный контроль в отношении рейсов, прибывающих из Китая. Как сообщается, проверять на новый коронавирус пневмонии будут не только пассажиров, но также багаж и ручную кладь, передает "ТВ Центр".

На сегодняшний день в России инфицированных не выявлено. По подозрению в заражении вирусом были задержаны четверо прибывших из Китая в Приморье и двое в аэропорту Пулково. Однако заболевание не подтвердилось. Как оказалось, у них ОРВИ, передает "Газета.Ru".

Тем временем в самом Китае число погибших от пневмонии возросло до 17, а в списке заражённых 617 человек. Отказаться от поездок в страну призвал россиян губернатор Амурской области. Ограничения на перевозки вводят Япония и Южная Корея. Город Ухань, где возникла вспышка заболевания, закрыт - жителям 12-миллионного города запрещено выезжать за его пределы.

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