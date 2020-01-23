В приморском заповеднике появились 5 новых амурских тигрят

Как отмечают специалисты, животные находятся в отличной физической форме

Новости из Приморского края. В Сихотэ-Алинском заповеднике численность амурских тигров пополнилась двумя выводками. В семействе кошачьих теперь пятеро новых представителей этого исчезающего вида, передает "ТВ Центр".

Установить их удалось благодаря фотоловушкам. Тигрятам уже около 8 месяцев, но в объективы камер они попали только сейчас. Всё дело в том, что пока не подрастут, самка держала их вдали от магистральных троп, где велика вероятность встретить крупных хищников. А именно там и установлены фотоловушки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"