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В приморском заповеднике появились 5 новых амурских тигрят

12:07
  • четверг
  • 23 января 2020

Как отмечают специалисты, животные находятся в отличной физической форме

Новости из Приморского края. В Сихотэ-Алинском заповеднике численность амурских тигров пополнилась двумя выводками. В семействе кошачьих теперь пятеро новых представителей этого исчезающего вида, передает "ТВ Центр".

Установить их удалось благодаря фотоловушкам. Тигрятам уже около 8 месяцев, но в объективы камер они попали только сейчас. Всё дело в том, что пока не подрастут, самка держала их вдали от магистральных троп, где велика вероятность встретить крупных хищников. А именно там и установлены фотоловушки.

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