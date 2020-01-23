"Гарри и Меган запустили это": Ясновидящая предсказала крах британской монархии

Последствия будут катастрофическими

Демарш принца Гарри и Меган Маркл дал пищу для размышлений о будущем британской монархии не только экспертам и политолога, но также экстрасенсам и ясновидящим. Неожиданный отъезд Сассексов (так называемый "Мегзит") – это начало конца для британской королевской семьи, уверена одна из экспертов по пророчествам, Джорджина Уокер.

Решение Меган и принца Гарри отказаться от положения старших членов королевской семьи будет иметь далеко идущие и разрушительные последствия, заявила ясновидящая в утреннем шоу на KIIS FM. Уокер также подчеркнула, что старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Джордж, никогда не станет королем. Экстрасенс напомнила, что говорила об этом еще при рождении сына герцогини Кембриджской. Она уверяет, что последним королем Великобритании будет принц Уильям.

Мисс Уокер добавила, что для принца Гарри настали нелегкие времена: ему придется много работать, если он хочет жить в привычной для него роскоши. Сассексы сейчас находятся в Канаде, недалеко от Ванкувера. С ними и их восьмимесячный сын Арчи, пишет Daily Express.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"