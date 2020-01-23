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Канадцы собирают подписи против принца Гарри и Меган Маркл

10:34
  • четверг
  • 23 января 2020

Граждане не хотят платить за знаменитую чету

За шесть дней более 80 тысяч канадцев подписали петицию, требующую от принца Гарри и Меган Маркл самостоятельно оплачивать расходы на охрану. Петицию создала канадская федерация налогоплательщиков. 
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Депутат парламента штата Британская Колумбия, где намерены жить Сассексы, заявила, что деньги канадских налогоплательщиков не должны идти на охрану знаменитой четы. По словам Лорел Коллинз, жители Канады прежде всего должны думать о своих приоритетах. 

На данный момент вопрос с охраной принца Гарри и Меган Маркл остается в подвешенном состоянии, пишет Daily MailНе исключено, что Великобритания и Канада разделят расходы на обеспечение их безопасности. 

По данным СМИ, Великобритания тратит около 1 миллиона фунтов стерлингов в год на охрану Гарри и Меган. Часть денег идет на зарплату охранников, часть - на оплату их перелетов, проживания и питания. Утверждается, что всего у супругов есть шесть телохранителей - как британцев, так и канадцев. 

Напомним, в январе стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказываются от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они намерены жить на две страны - в Канаде и Британии. Кроме того, чета стремится к финансовой самостоятельности. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.

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