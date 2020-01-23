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Найден способ лечения смертельной болезни мозга

10:32
  • четверг
  • 23 января 2020

В мире почти 50 миллионов человек, пораженных этим недугом

Открытие американских ученых поможет разработать лекарство против болезни Альцгеймера. От этой смертельной и распространенной формы слабоумия сегодня в мире страдают около 50 миллионов человек. Причем еще 10 миллионов новых случаев деменции регистрируется ежегодно.
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Исследователи идентифицировали специфический участок в гене FAM222. Как выяснилось, он связан с развитием атрофии в определенных регионах центральной нервной системы.

Результаты экспериментов показали, что белок, кодируемый FAM222 и названный агрегатином, способен присоединяться к амилоидному бета-пептиду, что способствует образованию белковых агрегатов. Когда мышам вводили агрегатин, у грызунов ускорялось образование бляшек в мозге, усиливалось воспаление нервных тканей и ухудшались когнитивные функции. Чтобы вернуть состояние подопытных в норму, требовалось подавить активность белка, пишет MedicalXress.

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