Найден способ лечения смертельной болезни мозга

В мире почти 50 миллионов человек, пораженных этим недугом

Открытие американских ученых поможет разработать лекарство против болезни Альцгеймера. От этой смертельной и распространенной формы слабоумия сегодня в мире страдают около 50 миллионов человек. Причем еще 10 миллионов новых случаев деменции регистрируется ежегодно.

Исследователи идентифицировали специфический участок в гене FAM222. Как выяснилось, он связан с развитием атрофии в определенных регионах центральной нервной системы.

Результаты экспериментов показали, что белок, кодируемый FAM222 и названный агрегатином, способен присоединяться к амилоидному бета-пептиду, что способствует образованию белковых агрегатов. Когда мышам вводили агрегатин, у грызунов ускорялось образование бляшек в мозге, усиливалось воспаление нервных тканей и ухудшались когнитивные функции. Чтобы вернуть состояние подопытных в норму, требовалось подавить активность белка, пишет MedicalXress.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"