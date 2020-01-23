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"Радуюсь и горжусь": Стриженова рассказала об успехах дочери в учебе

10:29
  • четверг
  • 23 января 2020

Телеведущая публично обратилась к Александре

Екатерина Стриженова радуется успехам младшей дочери Александры. 19-летняя наследница телеведущей с отличием сдала сессию.
Как живет 19-летняя дочь Стриженовой Саша

Стриженова посвятила этому событию пост на своей странице в Instagram. "Солнце моё, Александра! Все экзамены на "отлично"! Ты умеешь сосредотачиваться на главном, собираться в нужный момент", - обратилась телеведущая к Александре.

Звезда ТВ поздравила всех студентов, которым удалось успешно сдать экзамены, и еще раз подчеркнула, что дочь ее осчастливила. "Радуюсь и горжусь!" - написала Екатерина.

Подписчики Стриженовой отнеслись к посту неоднозначно. Одни обиделись, мол, зачем так громко хвастаться успехами дочки. Другие же, и таких большинство, порадовались вместе с Екатериной. Народ отметил, что Александра не только умница, но и красавица.

Напомним, что у Екатерины и Александра Стриженовых две дочери – Настя и Саша. Старшая наследница звездного семейства уже замужем и живет в Нью-Йорке. Младшая дочь учится в МГУ имени Ломоносова на факультете "Высшая школа современных социальных наук".

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