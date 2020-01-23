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Мошенники украли 800 тысяч у московской пенсионерки

11:07
  • четверг
  • 23 января 2020

Деньги исчезли во время разговора по телефону

800 тысяч рублей пропали со счета 72-летней москвички, пока пенсионерка говорила по телефону. Возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной с банковского счета.

Неизвестная женщина позвонила на домашний телефон пожилой москвички и представилась сотрудницей службы безопасности банка. За время разговора мошенница перевела деньги со счета пенсионерки.

Пострадавшая обратилась в полицию, стражи порядка возбудили уголовное дело, передает РЕН ТВ.

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