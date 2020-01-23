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Похититель картины сломал ногу при попытке бегства

11:40
  • четверг
  • 23 января 2020

Возбуждено уголовное дело

28-летний житель Иркутской области попытался украсть картину в Петербурге, но сломал ногу на месте преступления. 
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Инцидент произошел во вторник, 21 января, у дома 32/34 на Невском проспекте. Там выставлялись работы живописцев, входящих в организацию "Вернисаж свободных художников". 

Как передает РЕН ТВ, житель Иркутской области толкнул одного из художников и схватил со стенда картину "Золотая осень", стоимость которой составляет 25 тысяч рублей. Пытаясь сбежать с места преступления, злоумышленник упал и сломал ногу. 

На сайте kp.ru уточняется, что преступнику оказали медицинскую помощь, а потом отправили его в отделение полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Известно, что задержанный гостил в Петербурге у брата.

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