Сирийская армия отбила атаку боевиков на Алеппо

Террористы предприняли попытку прорыва и в идлибской зоне деэскалации

Сирийская армия была вынуждена оставить свои позиции на юго-востоке Идлибской зоны деэскалации из-за прорыва боевиков. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон.

Российские военные рассказали, что в атаке на позиции правительственной армии Сирии участвовали около 450 боевиков. 50 из них были уничтожены. Нападение было организовано с двух направлений, в нем участвовали пикапы, несколько танков , два БМП и "джихад-мобили".

Потери сирийской армии составили до 40 человек убитыми, еще около 80 получили ранения.

Кроме того, боевики попытались совершить нападение на Алеппо. Как рассказали в Минобороны, в атаке участвовали до 50 человек при поддержке пикапов и минометов. Это первое нападение на Алеппо с момента освобождения города.

Сирийской армии удалось отразить нападение. Уничтожены семь боевиков.

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