Половое созревание не наступило: врач опроверг беременность школьницы от 10-летнего друга

Он привел доказательства

Уролог-андролог Евгений Греков усомнился в том, что 13-летняя девочка из Красноярского края забеременела от 10-летнего друга.

По словам Грекова, трижды перепроверенные результаты анализов мальчика показали, что его организм еще не начал вырабатывать тестостерон и что его "половое созревание наступит не скоро".

"Лютеинизирующий гормон у ребенка только-только стартовал, фолликулы, стимулирующие гормон, в прессинге, сперматозоидов быть не может. По результатам, он еще ребенок", - сказал врач в эфире передачи "Прямой эфир".

Эти данные могут свидетельствовать о том, что 13-летняя школьница забеременела от другого человека.

Между тем дети, которые стали героями телевизионной передачи под названием "Папа в 10 лет", тяжело переживают случившееся. Об этом рассказали их родители. Девочка якобы подверглась травле в школе, а мальчик впал в подавленное состояние.

Мать 13-летней школьницы сказала, что они не будут делать аборт. Девочка находится на восьмой неделе беременности. "И рука не поднимается ее под нож сунуть, и она не хочет. Говорит, не дам своего ребенка убивать. Видимо, в таком возрасте уже какие-то материнские инстинкты есть", - рассказала Елена.

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