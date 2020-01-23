Росконтроль нашел лучшее оливковое масло

Проверено шесть брендов

Лучшие бренды оливкового масла назвал Росконтроль по итогам проведенного исследования. Ведомство проверило шесть образцов, замечания нашлись к двум из них.

Все проверенные образцы, по утверждению экспертов, отличаются высоким качеством и хорошим вкусом. На испытания попали следующие марки: Coosur, Maestro de oliva, Borges, ITVL, "Маркет. Перекресток" и Filippo Berio.

К двум брендам у специалистов все же возникли претензии. Так, в масле Maestro de oliva обнаружили консервант - бензойную кислоту. А в масле ITVL - высокое перекисное число жира, видимо, продукт несвежий. А первое место за свежесть получил бренд Coosur.

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