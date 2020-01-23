ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Росконтроль нашел лучшее оливковое масло

12:09
  • четверг
  • 23 января 2020

Проверено шесть брендов

Лучшие бренды оливкового масла назвал Росконтроль по итогам проведенного исследования. Ведомство проверило шесть образцов, замечания нашлись к двум из них.

Все проверенные образцы, по утверждению экспертов, отличаются высоким качеством и хорошим вкусом. На испытания попали следующие марки: Coosur, Maestro de oliva, Borges, ITVL, "Маркет. Перекресток" и Filippo Berio.

К двум брендам у специалистов все же возникли претензии. Так, в масле Maestro de oliva обнаружили консервант - бензойную кислоту. А в масле ITVL - высокое перекисное число жира, видимо, продукт несвежий. А первое место за свежесть получил бренд Coosur.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Оливковое масло
Оливковое масло
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.