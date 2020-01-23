Путин порадовал жену Нетаньяху

Президент вручил ей букет цветов

Владимир Путин посетил резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он встретил президента вместе с супругой Сарой. Путин поблагодарил главу израильского кабмина за гостеприимство и вручил его жене букет цветов.

Затем президент оставил запись в гостевой книге и отметил, что лидеры стран проводят регулярные встречи и плотно работают по укреплению двусторонних связей.

Биньямин Нетаньяху: "Я хочу приветствовать нашего большого друга - президента Российской Федерации, мы рады видеть вас в нашей резиденции в Иерусалиме. Благодарим за теплые смелые связи, которые укрепляют мир и дружеские отношения между нашими странами".

Владимир Путин: "Тода раба ("спасибо большое", - иврит). Мы регулярно и очень плотно работаем с премьер-министром. Давно договаривались о визите в Израиль. Уверен, что это пойдет на пользу развитию двусторонних отношений. И, конечно у нас большая миссия сегодня - вспомнить о жертвах Холокоста. Хочу вас поблагодарить, уважаемый господин министр, и хочу поблагодарить вашу супругу, Сара, спасибо за приглашение и гостеприимство".

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