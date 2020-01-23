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Госдума одобрила президентские поправки в Конституцию

12:39
  • четверг
  • 23 января 2020

Парламент рассмотрел законопроект в первом чтении

Законопроект о поправках в Конституцию, внесенный на рассмотрение Госдумы Владимиром Путиным, одобрен парламентом в первом чтении.  
Путин предложил внести поправки в 22 статьи Конституции

Реформа основного закона, о которой президент России объявил в послании Федеральному собранию, касается более двух десятков статей. Одно из новшеств  - укрепление Госсовета. Кроме того, сократится число судей Конституционного суда.

Лица, занимающие в России должности премьера, министров и губернаторов, не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Ужесточаются и требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Из текста исключается оговорка о двух сроках подряд для главы государства.

Кроме того, Госдума получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Совет Федерации, по представлению главы государства, будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, глав Конституционного и Верховного судов. Также в основном законе будет закреплен пункт о гарантии индексации пенсий.

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