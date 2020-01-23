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Система распознавания лиц до 1 сентября будет внедрена в метро Москвы

15:14
  • четверг
  • 23 января 2020

Система показала свою эффективность

В четверг в Москве на расширенном заседании коллегии МВД говорили об итогах прошлого года и самых важных задачах на 2020-ый. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников полиции за обеспечение безопасности в городе, в том числе во время массовых мероприятий. На помощь стражам порядка приходят и новые технологии. Уже до 1 сентября все станции метро закончат устанавливать систему распознавания лиц.

Число туристов в Москве в 2019 году увеличилось почти в 2 раза, до 25 миллионов человек, передает "ТВ Центр".  За год в столице прошло несколько тысяч массовых мероприятий, но самый большой туристический поток - традиционно в новогодние праздники. И это напряженное время для полицейских.

"Честно говоря, цифры, которыми мы оперируем, они уже носят такой астрономический характер. У нас только за шесть дней нового года посетили только центральные площадки около шести миллионов человек. Это просто гигантский объем работы, проблем, связанных с обеспечением правопорядка на этот период времени", - отметил Собянин.

Справились. И улучшили показатели. Итоги прошедшего года подвели в московском главке МВД. 40 тысяч преступлений раскрыто в 2019 году. Ликвидировано 33 преступных сообщества. Особый упор был сделан на противодействие коррупции  и экономическим  преступлениям. Расследования в этой сфере помогли возместить 35 миллиардов рублей. В приоритете и борьба с экстремизмом.

На 5 процентов снизилась смертность на дорогах. Во многом благодаря усовершенствованию системы видео наблюдения. Она же помогает в поиске преступников. Искусственный интеллект  все эффективней распознает лица.

На заседании поставили задачи и на начавшийся год. Необходимо обеспечить безопасность во время общероссийского голосования о поправках в конституцию и предстоящей в этом году переписи населения. И сегодня Сергей Собянин вручил сотрудникам полиции  награды за безупречную службу и мужество. А мэрия передала МВД Москвы 35 новых автомобилей.

Кроме автомобилей для дорожно-постовой службы, полицейские получили командный модуль для воздушного наблюдения.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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