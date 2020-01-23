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В квартире на северо-востоке Москвы нашли тротил

15:21
  • четверг
  • 23 января 2020

Возбуждено уголовное дело

На северо-востоке столицы задержан мужчина, который подозревается в хранении взрывчатых веществ. Полицейские пришли в одну из квартир на улице Гончарова, где обнаружили боеприпасы, а также неизвестное вещество светло-коричневого цвета, передает "ТВ Центр".

Экспертиза показала, что это тротил массой более 30 граммов. Сам 41-летний москвич заявил, что всё это он нашел при раскопках и оставил себе для коллекции. Тем не менее, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, а сам он взят под подписку о невыезде.

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