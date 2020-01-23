В квартире на северо-востоке Москвы нашли тротил

Возбуждено уголовное дело

На северо-востоке столицы задержан мужчина, который подозревается в хранении взрывчатых веществ. Полицейские пришли в одну из квартир на улице Гончарова, где обнаружили боеприпасы, а также неизвестное вещество светло-коричневого цвета, передает "ТВ Центр".

Экспертиза показала, что это тротил массой более 30 граммов. Сам 41-летний москвич заявил, что всё это он нашел при раскопках и оставил себе для коллекции. Тем не менее, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, а сам он взят под подписку о невыезде.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"