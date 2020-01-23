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Спасти крысу: волонтеры пристраивают выброшенных грызунов

15:14
  • четверг
  • 23 января 2020

Многие получили крыс в качестве подарка

Перед праздниками горожане буквально скупали грызунов в подарок. Забывая, что сувениры живые и нужны далеко не всем. Теперь волонтёры вынуждены пристраивать животных, от которых отказались хозяева. Впрочем, настоящий Год крысы - по Восточному календарю - наступит только 25 января. Так что у крыс ещё есть время встретить свой год не на помойке.
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Три декоративных грызуна оказались на помойке среди своих уличных собратьев сразу после Нового года. Не приспособленные к суровым условиям, животные простудились и заболели отитом. Но их подобрали неравнодушные люди и обратились на горячую линию. Ее в преддверии года стальной крысы  организовали волонтеры Клуба любителей декоративных крыс, передает "ТВ Центр".

Накануне Нового года россияне буквально атаковали зоомагазины. Благодаря восточному календарю, спрос на грызунов вырос в два с половиной раза. Казалось бы, крыса - лучший подарок. Недорогой, неприхотливый и милый сувенир. Однако сразу после праздников он чаще всего оказывается на помойке. Вместе с елками и мишурой.

Заболеть рискует не только крыса, но и сам хозяин - аллергией. При этом реакция может проявиться не сразу. Потому как в разном возрасте животные выделяют разные ферменты. Но если все обошлось, крыса может стать лучшим другом человека, уверены волонтеры. Они умные, игривые и ласковые. Разве что  мурлыкать не умеют.

"Очень много стереотипов по поводу того, что крысы - страшные животные,  многие не любят их лысые хвосты, но когда они приходят и видят, как эта малышня играет, таскает бананы, идет на руки, откликается на имена - как-то все оттаивают", - рассказал волонтер сообщества помощи крысам Константин Малинин.  

 У Алексея Малинина для любимых питомцев в квартире даже выделена отдельная комната. Грызуны с гордыми именами ученых - Тесла, Максвэлл, Эшер и Тьюринг - живут дружно и радуют хозяев. Ведь это единственный вид животных, который, как и человек, способен на взаимовыручку.

Юлия Степина, "ТВ Центр".

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