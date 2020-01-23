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Коза с "человеческим лицом" родилась в Индии (видео)

12:59
  • четверг
  • 23 января 2020

Некоторые индусы стали ей поклоняться

В деревне Нимодия, которая расположена в индийском штате Раджастан, родилась необычная коза. Из-за врожденного дефекта ее морда отдаленно напоминает человеческое лицо. 
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Коза с плоской мордой и близко посаженными глазами родилась в январе. Ее хозяин предположил, что животное страдает циклопией - пороком развития, при котором у позвоночных полностью или частично сращиваются глазные яблоки. Зачастую "циклопы" погибают вскоре после рождения.

Как пишет Mirror, некоторые жители Нимодии стали поклоняться животному с "человеческим лицом". Они считают козу-мутанта "воплощением бога".  

На опубликованном в Сети ролике можно увидеть, как маленькая коза шевелит губами и машет хвостом. Она еще не очень уверенно стоит на ногах.

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