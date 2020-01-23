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Обман века: украинские унитазы нашлись на возвращенных катерах

13:08
  • четверг
  • 23 января 2020

Сантехника никуда не пропадала

История с унитазами, якобы похищенными с задержанных у Крымского моста украинских кораблей, получила свое продолжение. Командование флота Незалежной заявляло, что после возвращения судов Украине на них недосчитались некоторых предметов сантехники. Теперь же выясняется, что унитазы не пропадали.
"Украденные" с кораблей унитазы принесли к посольству Украины в Москве

YouTube-канал "Миша из Канады" опубликовал запись беседы с одним из украинских моряков, имя которого не называется. Моряк, лицо которого скрыто, показал два возвращенных Россией катера. Автор канала, "дядя Миша", интересуется, поставили ли на место унитазы. "Да они там и стоят", - отвечает ему моряк.

Напомним, несколько кораблей ВМС Украины в прошлом году были задержаны во время опасного маневрирования в российских территориальных водах - в Керченском проливе, вблизи Крымского моста. Как выяснилось, поход катеров был заранее подготовленной провокацией – на борту находились сотрудники СБУ. Недавно суда были возвращены Незалежной, арестованные члены экипажей вернулись на родину.

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