Путин успокоил маму осужденной в России израильтянки: "Все будет хорошо"

Президент встретился с ней в Иерусалиме

Владимир Путин в ходе визита в Иерусалим встретился с матерью осужденной в России Наамы Иссахар. Президент заверил женщину, что с ее дочерью "все будет хорошо". Видео публикует ТВЦ.RU.

"Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра Израиля, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения", - сказал Путин. Он отметил, что женщина очень переживает из-за происходящего.

Глава государства рассказал, что сегодня Нааму Иссахар посетит уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

В ответ мама Иссахар пожала Путину руку и поблагодарила его на английском языке.

25-летняя гражданка Израиля и США Наама Иссахар была задержана в аэропорту " Шереметьево" в апреле 2019 года по пути из Дели в Тель-Авив. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

В октябре суд признал Иссахар виновной в контрабанде и хранении наркотиков. Ей назначено наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. Сама она заявила, что перевозила гашиш в личных целях.

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