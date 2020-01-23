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Бочкарева продает свою "легендарную" иномарку после суда

13:34
  • четверг
  • 23 января 2020

Авто стоит без дела

Актриса Наталья Бочкарева, которую лишили водительских прав на один год и восемь месяцев, решила продать белый автомобиль Cadillac Escalade IV. За рулем этой иномарки звезду сериала "Счастливы вместе" задержали минувшей осенью. 
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"Друзья, вы знаете, я тут подумала, а ведь на заднем сидении ездить не так уж и плохо. Оказывается, очень много вопросов и текущих дел можно решать в дороге, когда ты не драйвер", - написала Бочкарева в Instagram. 

Она рассказала, что ее "теперь уже легендарный" Cadillac стоит без дела и нуждается в новом хозяине. Она призналась, что любит эту машину. Актриса пообещала лично передать ключи покупателю и даже дать ему автограф. 

Интернет-пользователи высоко оценили "любимого коня" Бочкаревой и, пользуясь случаем, одарили артистку комплиментами. Некоторые поклонники предложили ей разыграть авто среди подписчиков. 

- Машина огонь, мы катались с тобой, жалко, что решила продать своего любимого коня. 

- Наталья, отлично выглядишь. 

- Красавец. 

- Вы прекрасны. 

- Тачка супер, надеюсь, новый владелец скоро найдется. 

20 января Преображенский суд Москвы обязал Наталью Бочкареву выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Напомним, ее задержали за рулем в центре столицы. У нее нашли пакетик с наркотиком.

После вынесения вердикта она написала в соцсети, что не употребляла запрещенных средств. Звезда намекнула, что ее подставили: "А сейчас могу сказать одно: будьте бдительны и осторожны. Никогда не знаешь, в какой момент тебе подставят подножку, а жизнь могут просто переломить".

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