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Обнародованы пугающие видео из охваченного вирусом Китая

13:31
  • четверг
  • 23 января 2020

Город Ухань – на карантине

Новые кадры видео из китайского города Ухань шокируют пользователей Сети. "Зомби-апокалипсис" - так комментируют зрители ролики, на которых медработники в спецкомбинезонах эвакуируют потерявших сознание людей.
Опасен и смертелен. Что известно о новом коронавирусе из Китая

Город с населением более 12 миллионов человек парализован. Как сообщается, выезды из города закрыты, общественный транспорт не работает. На улицах и в аэропорту – передвижные изоляторы для зараженных.

По данным на утро 23 января число зараженных пневмонией нового типа достигло 617 человек. Сообщается о 17 погибших от коронавируса.

В то же время поступает и обнадеживающая информация. Сообщается, что китайские медики разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа -  путем насыщения крови кислородом. Врачам удалось спасти 53-летнего мужчину, передает ТАСС.

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