В Иерусалиме открыли памятник героям блокадного Ленинграда

В церемонии принял участие президент России

В четверг в Израиле проходят мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима силами Красной армии. В Иерусалиме торжественно открыли памятник героям блокадного Ленинграда, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин вместе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху символически перерезал ленточку перед монументом. А до этого российский лидер провел встречу с президентом еврейского государства. Реувен Ривлин подчеркнул - в Израиле понимают, откуда происходит антисемитизм, но не знают, где он заканчивается. Важно бороться со всеми его проявлениями, и эта война, отметил президент, невозможна без активного участия России.

"Вы сейчас сказали, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм. К сожалению, мы знаем это, – он заканчивается Освенцимом. Поэтому нужно быть очень внимательными, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии, антисемитизма, где бы это ни происходило и от кого бы это ни исходило", - сказал Путин.

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