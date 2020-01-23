ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Иерусалиме открыли памятник героям блокадного Ленинграда

14:43
  • четверг
  • 23 января 2020

В церемонии принял участие президент России

В четверг в Израиле проходят мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима силами Красной армии. В Иерусалиме торжественно открыли памятник героям блокадного Ленинграда, передает "ТВ Центр".
Путин успокоил маму осужденной в России израильтянки: "Все будет хорошо"

Владимир Путин вместе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху символически перерезал ленточку перед монументом. А до этого российский лидер провел встречу с президентом еврейского государства. Реувен Ривлин подчеркнул - в Израиле понимают, откуда происходит антисемитизм, но не знают, где он заканчивается. Важно бороться со всеми его проявлениями, и эта война, отметил президент, невозможна без активного участия России.

"Вы сейчас сказали, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм. К сожалению, мы знаем это, – он заканчивается Освенцимом. Поэтому нужно быть очень внимательными, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии, антисемитизма, где бы это ни происходило и от кого бы это ни исходило", - сказал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.