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"Спасала от бесов": убившую двоих детей женщину поместили в реанимацию

14:10
  • четверг
  • 23 января 2020

Семья, в которой произошла трагедия, считалась благополучной

Психологи оказывают помощь отцу двоих погибших в Пермском крае детей. Помощь медиков потребовалась и двум другим ребятам. Они были в детсаду и в школе в то время, когда их мать совершила убийство.
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Семья, в которой произошла трагедия, на учете как неблагополучная не состояла, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Денисова. "По имеющейся информации, семья на учете как неблагополучная не состояла и в поле зрения органов профилактики семейного неблагополучия не попадала," - сказала детский омбудсмен.

Утром 23 января в четверг многодетная мать Анна Г., по данным следствия, убила своих детей 2014 и 2019 годов рождения, после чего пыталась покончить с собой. Как рассказали позже журналистам соседи, она успела сказать медикам, что "спасала детей от бесов".

 Двое других ее детей, 2011 и 2017 годов рождения, сейчас находятся вместе с отцом. Он сразу приехал домой с работы, узнав о происшествии. Его жена помещена в больницу, сообщает ТАСС.

По некоторым данным, причиной трагедии стала послеродовая депрессия у женщины. На место происшествия выехала комиссия во главе с заместителем прокурора Пермского края Андреем Назаровым.

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