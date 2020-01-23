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Три симптома рака простаты, которые лучше не игнорировать

14:43
  • четверг
  • 23 января 2020

Медики просят не запускать опасную болезнь

Немецкие медики назвали три симптома, которые указывают на возможный рак предстательной железы, наиболее распространённый вид онкологии у мужчин.

В первую очередь медики рекомендуют обращать внимание на мочеиспускание. Трудности в начале процесса, болезненные ощущения, частые позывы, неполное опорожнение мочевого пузыря, слабы поток мочи – все это может указывать на проблемы с простатой. Все дело в том, что она находится ниже мочевого пузыря и, увеличившись в размерах, начинает давить.

Вторым признаком является появление крови в моче и сперме, а также изменение цвета жидкостей. Эти симптомы могут указывать на воспалительный процесс в мочеполовой системе и даже на опухоль.

И последнее - появившиеся проблемы во время полового акта. Это могут быть болевые ощущения и нарушение эрекции, пишет Focus.de.

"Боль при раке предстательной железы обычно возникает только тогда, когда опухолевые клетки распространились за пределы органа", - сообщили медики. Поэтому нужно обследовать свой организм даже тогда, когда мужчина чувствует себя полностью здоровым.

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