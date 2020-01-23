Собянин передал столичной полиции 35 новых автомобилей

Мэр отметил итоги работы московской полиции за предыдущий год

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг передал столичной полиции 35 новых автомобилей, которые поступят в распоряжение дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Торжественная церемония прошла перед началом расширенного заседания коллегии МВД. Кроме машин для патрулирования, полицейские получили и передвижные комплексы на базе пикапов, предназначенные для быстрого, безопасного оформления и ликвидации последствий ДТП.

Выступая на заседании коллегии, Сергей Собянин отметил итоги работы московской полиции за предыдущий год, назвав их позитивными.

На заседании коллегии Сергей Собянин также лично отметил заслуги правоохранителей. Мэр вручил награды особенно отличившимся сотрудникам столичной полиции.

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