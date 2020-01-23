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"На деда похож": Собчак поделилась пляжным фото подросшего сына

14:38
  • четверг
  • 23 января 2020

Малыш наслаждается солнцем и теплой водой

38-летняя телеведущая Ксения Собчак выложила в Instagram фотографии загорелого сына, который нежится на пляже на Мальдивах. 
Собчак затравили за серьги с ликом Христа

На одном снимке трехлетний Платон лежит на песке в красных плавках. По-видимому, малыш только что вышел из воды. Он улыбается и жмурится на солнце. На следующем кадре сын Собчак и актера Максима Виторгана бросает песок в воду.

"Люблю", - написала телеведущая. Виторган "лайкнул" пост бывшей жены. 

Друзей и поклонников Ксении Собчак умилили фото мальчика. Одни выразили мнение, что Платон похож на маму, другие - что на папу. А многим показалось, будто он растет копией Анатолия Собчака, первого мэра Петербурга. 

- На деду Собчака похож, - пишут в Сети. 

- Классный! Мне кажется, дед (ваш Папа) и Максим. 

- На деда похож.

- Господи! Как он похож на дедулю Собчак!

- На дедушку очень похож, на втором фото 100% копия.

Ранее Платон объявил маме, что он не хочет возвращаться в Москву. Ему нравится в шикарном отеле на Мальдивах. "Губа не дура", - отреагировала Собчак.

Недавно, телеведущая брала сына в Куршавель. Там мальчик впервые встал на лыжи.

Напомним, с 2013 по 2019 год Собчак жила в браке с актером Максимом Виторганом. В 2016 году у них родился сын. В сентябре прошлого года она вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. 

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