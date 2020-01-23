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Зеленский рассказал о переговорах с Россией

14:41
  • четверг
  • 23 января 2020

Контакты по обмену задержанными продолжаются

Киев ведет переговоры с Москвой по обмену задержанными. Обсуждаются два списка, сообщил журналистам в Иерусалиме президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский честно ответил на вопрос об обмене пленными

Россия и Украина уже обменивались задержанными - 7 сентября прошлого года, по формуле "35 на 35". России тогда передали похищенного СБУ главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. А в Незалежную вернулись украинские моряки, задержанные в прошлом году за нарушение границ России в Черном море.

Теперь же, как сообщается на сайте главы украинского государства, обсуждаются два списка, согласованные еще в Минске.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Будем готовить … обмен с временно оккупированными территориями", - приводит пресс-служба слова украинского лидера. Зеленский добавил, что идут переговоры с Москвой по обмену "всех украинцев, находящихся на территории России".

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