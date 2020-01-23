В Китае нашли предполагаемый источник нового коронавируса

Мнение ученых разделилось

Источником распространения нового коронавируса 2019-nCoV могли стать змеи.

К такому мнению пришли ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя. Специалисты сравнили код вируса и генетический код животный и выяснили, что южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра имеют самые близкие совпадения с 2019-nCoV.

В Китае едят змей. Не исключено, что вирус мог передаться человеку через плохо прожаренное мясо, пишет газета South China Morning Post.

Тем не менее, другие ученые подвергают эту версию сомнению, поскольку аналогичные вирусы обычно передались человеку от млекопитающих, в том числе верблюдов.

В конце декабря власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Источником вируса назвали местный оптовый рынок морепродуктов. В последствии стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, он способен передаваться от человека к человеку.

По последним данным, от вируса уже скончались 17 человек, более инфицированы. Кроме Китая, его выявили в США, Таиланде, Японии и Южной Корее. В России пока не зафиксированы случаи заражения.

Обнародованы пугающие видео из охваченного вирусом Китая

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